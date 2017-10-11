Силуанов пообещал к концу года подготовить законопроект о криптовалютах

Теги: интернет закон центробанк минфин Экономика силуанов валюта

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что рамочный законопроект о регулировании криптовалют может быть подготовлен к концу года. Разработкой документа займется Минфин совместно с Центробанком. По словам Силуанова, законопроект в дальнейшем будет дорабатываться и уточняться.

Министерство финансов совместно с Банком России до конца года разработают рамочный законопроект о регулировании криптовалют. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на главу Минфина Антона Силуанова.



"Мы будем вместе с Центробанком готовить. Я думаю, что до конца года базовые регуляторные позиции мы сможем определить, соответственно рамочный закон сделать. Но потом, безусловно, он должен будет дорабатываться и уточняться", - сказал министр.

Силуанов также прокомментировал вопрос о том, какое из ведомств будет заниматься регулированием криптовалют. По его словам, в этом сегменте есть "темы и для ЦБ, и для Минфина, и для Росфинмониторинга".