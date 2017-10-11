Eminem выступил с рэпом против Трампа

Теги: В мире музыка сша рэп трамп

В ходе выступления на церемонии вручения премии BET Hip Hop Awards американский рэпер Eminem подверг критике Дональда Трампа. В конце своей речи музыкант обратился к фанатам, которые поддерживают президента США, с ультиматумом: "Вы либо за, либо против".

Американский музыкант Маршалл Брюс Мэтерс-третий, известный под псевдонимом Eminem, выступил с рэпом против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Газета.ru.

В ходе выступления на церемонии вручения премии BET Hip Hop Awards рэпер жестко раскритиковал Трампа по некоторым вопросам, среди которых иммиграция, расизм, коррупция и контроль за оборотом оружия.

В конце своей речи Eminem обратился к фанатам, которые поддерживают президента США, с ультиматумом: "Вы либо за, либо против". Музыкант подчеркнул, что если его поклонники не смогут решить за кого они, то он сделает выбор за них. После этого Eminem показал нецензурный жест.

Читайте также:

Трамп ответил на опасения возможного начала Третьей мировой

Трамп решил помериться IQ с Тиллерсоном

Трамп: политика США в отношении КНДР не работает

В США разгорается ссора между Трампом и сенатором Коркером