Eminem выступил с рэпом против Трампа
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В ходе выступления на церемонии вручения премии BET Hip Hop Awards американский рэпер Eminem подверг критике Дональда Трампа. В конце своей речи музыкант обратился к фанатам, которые поддерживают президента США, с ультиматумом: "Вы либо за, либо против".
Американский музыкант Маршалл Брюс Мэтерс-третий, известный под псевдонимом Eminem, выступил с рэпом против президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Газета.ru.
В ходе выступления на церемонии вручения премии BET Hip Hop Awards рэпер жестко раскритиковал Трампа по некоторым вопросам, среди которых иммиграция, расизм, коррупция и контроль за оборотом оружия.
В конце своей речи Eminem обратился к фанатам, которые поддерживают президента США, с ультиматумом: "Вы либо за, либо против". Музыкант подчеркнул, что если его поклонники не смогут решить за кого они, то он сделает выбор за них. После этого Eminem показал нецензурный жест.
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