Астрономы нашли "пропавшую" материю Вселенной

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Ученым удалось обнаружить "потерянную" часть видимого вещества, из которого состоит Вселенная. Оказалось, что половина барионной материи находится между галактиками и галактическими скоплениями.

Астрономы смогли обнаружить недостающие 50% видимого вещества во Вселенной. По данным исследований двух групп ученых, материя плотно упакована между галактиками и галактическими скоплениями. Об этом пишет "Ридус".

Согласно космологической модели Lambda-Cold Dark Matter, Вселенная лишь на 4,6 % состоит из обычной барионной материи, остальные же 95% заполнены невидимой темной материей.

По действующей космологической модели, Вселенная на 95% состоит из темной материи, и на 4,6 — из обычной, барионной. При этом ученые знали лишь о половине обычной материи, которая содержится в звездах, межзвездной среде и горячем газе галактических скоплений.

Согласно главной гипотезе, барионная материя существует во Вселенной в форме нитей, которые движутся между галактиками и не видимы современной техникой. Астрономы использовали метод Сюняева — Зельдовича, который гласит, что свет реликтового излучения при прохождении через горячий газ испытывает на нем рассеяние.

Исследование показалось, что в нитевидных структурах галактик барионная материя в несколько раз плотнее, чем в среднем во Вселенной.