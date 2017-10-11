На Украине заявили о задержании "диверсантов ДНР"

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Глава СБУ Василий Грицак заявил о задержании двух "диверсантов ДНР". По его словам, они планировали теракты в Мариуполе. В частности, в их планах был взрыв на перроне железнодорожного вокзала города перед поездом "Мариуполь-Киев".

На Украине задержаны два "диверсанта ДНР", которые планировали атаки на Мариуполь. Об этом сообщает сайт "112 Украина" со ссылкой на СБУ.

Как рассказал глава спецслужбы Василий Грицак, задержанные рассчитывали устроить взрыв на перроне железнодорожного вокзала Мариуполя перед поездом "Мариуполь-Киев". Также известно, что злоумышленники якобы должны были взорвать еще ряд социальных и инфраструктурных объектов в Донецкой области. У задержанных были изъяты две противопехотных мины, снабженные дистанционным приводом.

По словам Грицака, организатором диверсионной группы является член НВФ Дмитрий Забуцкий, о котором в СБУ узнали в 2014 году. там отметили, что он воевал "в составе ДНР", а затем участвовал в боях под Дебальцевым в феврале 2015 года.