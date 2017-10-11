Трое смертников подорвались в центре Дамаска

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В центре Дамаска подорвались трое террористов-смертников. По данным сирийского телевидения, двое преступников пытались ворваться в здание руководства полиции, однако были остановлены охраной здания. Через несколько минут еще один человек совершил самоподрыв возле рынка неподалеку от места происшествия.

Два террориста-смертника подорвались рядом со зданием руководства полиции в Дамаске после неудачной попытки ворваться в него. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское государственное телевидение.

По данным полиции, террористов остановила у входа охрана здания. Спустя несколько минут третий смертник подорвал себя возле рынка неподалеку от отделения полиции.

По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Агентство Sana сообщает о, как минимум, одной жертве и шести раненых.

