Фестиваль "Золотая осень" посетили более 6 млн человек

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Площадки гастрономического фестиваля "Золотая осень" в столице посетили более шести миллионов человек. Он проводился в Москве с 22 сентября по 8 октября. Особенностью этого года стал широкий размах фестиваля - 155 площадок в разных районах города.

Более шести миллионов человек посетили площадки фестиваля "Золотая осень" в столице. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"В столице завершился гастрономический фестиваль "Золотая осень". За 17 дней фестивальные площадки в центре и округах Москвы посетили более шести миллионов человек", - говорится в сообщении.

В рамках фестиваля москвичи и гости столицы дегустировали и приобретали фермерские продукты из 40 российских регионов, участвовали в творческих и кулинарных мастер-классах, слушали лекции по экологии, а также смотрели концерты и представления.

Осенний гастрономический марафон – фестиваль "Золотая осень" проводился в Москве с 22 сентября по 8 октября 2017 года. Особенностью этого года стал широкий размах фестиваля: 155 площадок в разных районах Москвы, включая традиционные 13 площадок в центре города, 10 – в округах, а также 18 региональных и межрегиональных ярмарок, 19 сельскохозяйственных рынков и 95 ярмарок выходного дня.