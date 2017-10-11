В Омске девушку изнасиловали, когда она хотела совершить суицид

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Жительница Омска планировала покончить собой, однако по дороге к месту предполагаемого самоубийства ее изнасиловали. Затем оказавшийся рядом таксист отвез девушку в отделение полиции, где она написала заявление. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Омске местная жительница планировала покончить с собой, но стала жертвой насильника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СК по региону Ларису Болдинову.

В одной из социальных сетей появилась информация, что девушка хотела покончить с собой в ночь на вторник. Однако по дороге к месту предполагаемого самоубийства ее изнасиловали. Затем оказавшийся рядом таксист отвез девушку в отделение полиции, где она написала заявление.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете отметили, что 25-летняя девушка разведена и в настоящее время живет с матерью и двухлетним ребенком.

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