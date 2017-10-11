В Омске девушку изнасиловали, когда она хотела совершить суицид
Теги: самоубийство омск скр Происшествие
Жительница Омска планировала покончить собой, однако по дороге к месту предполагаемого самоубийства ее изнасиловали. Затем оказавшийся рядом таксист отвез девушку в отделение полиции, где она написала заявление. По данному факту возбуждено уголовное дело.
В Омске местная жительница планировала покончить с собой, но стала жертвой насильника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя управления СК по региону Ларису Болдинову.
В одной из социальных сетей появилась информация, что девушка хотела покончить с собой в ночь на вторник. Однако по дороге к месту предполагаемого самоубийства ее изнасиловали. Затем оказавшийся рядом таксист отвез девушку в отделение полиции, где она написала заявление.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В Следственном комитете отметили, что 25-летняя девушка разведена и в настоящее время живет с матерью и двухлетним ребенком.
Читайте также:
Из ячейки МФБанка в Москве украли более миллиона долларов
В Москве преступники угнали BMW X5 из автосалона на "КамАЗе"
В Туле пенсионер открыл стрельбу из-за игравших во дворе детей
Электричка насмерть сбила шестилетнего ребенка в Подмосковье