Жертвами трех взрывов в Дамаске стали девять человек
Теги: сирия Теракт жертвы дамаск терроризм
В результате взрывов в Дамаске девять человек погибли, еще десять пострадали. В столице Сирии ранее произошел третий за день взрыв. Два взрыва прогремели у штаба полиции в Дамаске. Третий смертник подорвался, попав в окружение полицейских за зданием.
Жертвами трех взрывов в Дамаске, которые устроили террористы-смертники, стали девять человек. Как сообщил РИА Новости источник, который находится на месте происшествия, еще более десяти человек получили ранения.
Ранее в среду два взрыва прогремели у штаба полиции в Дамаске. Третий смертник подорвался, попав в окружение полицейских за зданием. По информации сирийского государственного агентства SANA, взрыв произошел у входа на рынок.
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