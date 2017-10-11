Жертвами трех взрывов в Дамаске стали девять человек

Теги: сирия Теракт жертвы дамаск терроризм

В результате взрывов в Дамаске девять человек погибли, еще десять пострадали. В столице Сирии ранее произошел третий за день взрыв. Два взрыва прогремели у штаба полиции в Дамаске. Третий смертник подорвался, попав в окружение полицейских за зданием.

Жертвами трех взрывов в Дамаске, которые устроили террористы-смертники, стали девять человек. Как сообщил РИА Новости источник, который находится на месте происшествия, еще более десяти человек получили ранения.

Ранее в среду два взрыва прогремели у штаба полиции в Дамаске. Третий смертник подорвался, попав в окружение полицейских за зданием. По информации сирийского государственного агентства SANA, взрыв произошел у входа на рынок.

Читайте также:

Жертвами взрыва в Турции стали четыре человека

В жилом доме под Пермью произошел взрыв

Мотоцикл взорвался у здания представительства Иордании в Париже