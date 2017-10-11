ФАС проверит цены на новые iPhone в России

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В ФАС поступили жалобы на цены на новые смартфоны iPhone 8 в России. По данному факту ведомство проведет проверку. Ранее ФАС уже штрафовала российскую "дочку" компании Apple на 1,75 миллиона рублей за координацию цен на iPhone 5 и 6.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку ценообразования на новые смартфоны iPhone 8 в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Жалобы есть, будет проведена проверка по этому поводу. Может ли быть возбуждено новое дело, пока говорить преждевременно", - говорится в сообщении.

Ранее в марте ФАС признала компанию "Эппл Рус", российскую "дочку" корпорации Apple, виновной в нарушении закона "О защите конкуренции" за координацию цен на iPhone 5 и 6. В итоге штраф для "Эппл Рус" составил 1,75 миллиона рублей. В сентябре глава ФАС Игорь Артемьев добавил, что Apple грозит более серьезное наказание в случае, если снова обнаружится координация цен в России.

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