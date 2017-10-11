В Антарктиде снова обнаружили огромную полынью спустя 40 лет

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В морском ледяном щите Антарктиды появилась дыра размером с озеро Верхнее в Северной Америке. В 70-х годах XX века в том же месте возникла другая полынья, однако из-за отсутствия спутниковых средств наблюдения она осталась неизученной.

В Антарктиде обнаружили огромную полынью. Об этом сообщается в пресс-релизе Центра океанических исследований Гельмгольца. Площадь дыры - около 80 тысяч километров (что сопоставимо с размером Нижегородской области).

Находку обнаружили в море Уэдделла в Южном океане. Ученые пока не могут объяснить причины ее возникновения, передает "Интерфакс". Впервые эта полынья была обнаружена в 1974 году. Поскольку во время первого наблюдения у ученых не было возможностей для ее изучения, осталось неясно, почему она появляется и как исчезает.

Полынья - область открытой воды в покрытом льдом водоеме. Из-за них происходит циркуляция морской воды, формируются придонные потоки и мигрирует лед.

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