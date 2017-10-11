На Украине задержали военнослужащую за передачу информации России

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СБУ задержала украинскую военнослужащую за передачу информации спецслужбам России. Как утверждается, женщина была завербована во время визита к родной сестре, проживающей в Москве.

Служба безопасности Украины задержала военнослужащую нацгвардии, которая передавала секретную информацию спецслужбам России, сообщил глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, летом 2016 года женщина была завербована российскими спецслужбами, ее обучили шифрованию информации и передали спецоборудование. Как передает "Интерфакс", Родионова занимала должность техника-оператора отдела информационного обеспечения Центральной базы хранения Нацгвардии.

Утверждается, что женщина была завербована во время визита к родной сестре, проживающей в Москве.

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