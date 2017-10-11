Синоптики предупредили москвичей о "жутком дожде"

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По прогнозам синоптиков, в пятницу и в ночь на субботу в столичном регионе ожидается "жуткий дождь". С четверга по субботу температура будет колебаться в пределах 8-11 градусов, а в воскресенье опустится до 4-9 градусов.

С четверга в столичный регион придут продолжительные дожди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

"Если в четверг, пока циклон еще только будет приближаться, ожидается небольшой дождь, то в пятницу на все сутки и в ночь на субботу дождь будет просто жуткий", - сказала Макарова.

Она отметила, что с четверга по субботу дневная температура воздуха в столице будет колебаться в пределах 8-11 градусов, а в воскресенье опустится до 4-9 градусов.

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