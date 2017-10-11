Народ Северной Кореи потребовал наказать США "огненным градом"

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Президент США Дональд Трамп своей речью на Генассамблее ООН в сентябре, в которой фактически пообещал уничтожить КНДР за ее ядерную программу, "зажег фитиль войны" на Корейском полуострове. Как заявил глава МИД страны Ли Ён Хо, народ КНДР требует наказать США за агрессивную политику "огненным градом".

Провокации со стороны США, подобные речи президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН, в которой американский лидер пообещал уничтожить КНДР, не останутся без наказания со стороны Пхеньяна. Об этом заявил ТАСС глава МИД КНДР Ли Ён Хо.

"Теперь пришла очередь США расплатиться, и вся наша армия и народ настоятельно требуют, что с американцами надо свести окончательные счеты только нанесением огненного града, а не словами", - сказал он.

Министр добавил, что Трамп зажег фитиль войны на Корейском полуострове. "Своим воинственным и безумным заявлением на арене ООН Трамп, можно сказать, зажег фитиль войны против нас", - заключил Ли Ён Хо.

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