В Керченском проливе готовятся к подъему автомобильной арки моста в Крым

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В Керченском проливе кипит работа по подготовке к подъему на фарватерные опоры автомобильной арки Крымского моста. Это один из самых ответственных моментов для строителей. В среду массивную конструкцию весом в 5 тысяч тонн отбуксировали к месту установки. Осталось скорректировать положение пролета с точностью до 60 сантиметров. Параллельно специалисты настраивают подъемные механизмы и оборудование.

Сантиметр за сантиметром автодорожная арка занимает свое проектное положение. Прямо сейчас строители заводят ее в створ между двумя огромными фарватерными опорами. Их задача — сделать это с ювелирной точностью.

Десятки датчиков на арке фиксируют любые изменения, передает "ТВ Центр". Состояние конструкции под пристальным вниманием специалистов. Система сбора информации одновременно обрабатывает сотни показателей. Строители готовятся приступить к главному этапу операции – подъему арки.

Автодорожная арка Крымского моста начала свой путь с первыми лучами солнца. Деталь весом в пять с половиной тысяч тонн доставляют специальные понтоны. Для этой морской операции пришлось углубить дно Керченского пролива.

Созданную для моря, ее целый год возводили на берегу. Когда все двести элементов арки были собраны воедино, её буквально выкатили с берега по специальным пирсам к морю. Чтобы преодолеть эти сто сорок метров у строителей ушло несколько суток.

Свое место над фарватером полтора месяца назад уже заняла железнодорожная арка. Автомобильная легче своей предшественницы на тысячу тонн. Воздушная и ажурная — она идеально дополнит массивный железнодорожный переход.

Каждый метр этого пути от берега к фарватеру рассчитывали инженеры, геодезисты, математики и синоптики. Подобной морской операции еще не было в истории российского строительства. Сама конструкция спроектирована так, что выдержит землетрясение, кроме того она защищена от сильных ветров.

Пока устанавливают арку, Керченский пролив будет закрыт для судов. Строители почти две недели ждали подходящей погоды. При этом остальные работы на Крымском мосту продолжаются круглосуточно.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин. "ТВ Центр", Керчь.