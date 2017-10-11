Минобороны допустило срыв мирного соглашения в Сирии из-за США

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Россия будет противодействовать голословным обвинениям в адрес сирийского правительства в применении химического оружия. Об этом заявил глава МИД нашей страны на встрече со своим коллегой из Сирии. По словам Сергея Лаврова, попытки политизировать ситуацию вокруг сирийского урегулирования продолжаются на разных уровнях, в том числе в рамках Генассамблеи ООН. В российском Министерстве обороны предупреждают - мирный процесс в южной зоне деэскалации в Сирии под угрозой срыва.

Публикуя новые данные о боевиках, которым симпатизирует Вашингтон, в российском Минобороны отметили — случай, как минимум, "странный". По словам официального представителя министерства Игоря Конашенкова, неделю назад около 600 боевиков выехали из лагеря беженцев "Рубкан". Конечной точкой трехсоткилометрового марш-броска стала провинция Дераа, признанная Дамаском зоной деэскалации, передает "ТВ Центр".

"Колонна въехала через бывший таможенный пункт Тафас на сирийско-иорданской границе в южную зону деэскалации. По очередному "странному" совпадению практически одновременно с ними в эту зону деэскалации зашли и две автоколонны с медикаментами и продуктами для местного населения. Вся прибывшая гуманитарная помощь, прежде всего медикаменты, была выгружена и находится у приехавших из Эт-Танфа боевиков", - сообщил Конашенков.

В Минобороны не исключили, что такое количество радикалов, с достаточным запасом боеприпасов и медикаментов вполне могут попытаться сорвать мирное соглашение, действующее в провинции. Осталось получить приказ от кураторов. Лагерь беженцев, где уже не раз были замечены боевики, находится в 20 километрах от американской базы Эт-Танф. Здесь, по данным СМИ, и это подтверждалось сообщениями российских военных, проходят тренировки бойцов незаконных формирований. А дальше эти отряды, которые принято называть вооруженной оппозицией, наносят удары по правительственным силам. Конашенков заявил, что в распоряжении Минобороны есть новые доказательства истинных целей создания американской базы в Сирии.

"Только по соображениям военной этики мы не публикуем свежие фотоматериалы военной базы США в Эт-Танфе, облепленной, мягко говоря, нетипичными для армии США внедорожниками с крупнокалиберными пулеметами ДШК и безоткатными орудиями", - сообщил Конашенков.

В отличие от российских ВКС, которые появились в стране по просьбе её руководства, Пентагон никого не спрашивая, разместил в арабской республике своих военных. Все это происходит на фоне попыток России, Ирана и Турции обеспечить прогресс в политическом урегулировании конфликта. Совместные шаги обсуждал в среду Сергей Лавров со своим сирийским коллегой Валидом Муаллемом. Как оказалось, у Дамаска тоже немало вопросов к Вашингтону.

"В качестве примера я хочу привести возглавляемую США антитеррористическую коалицию, которая на самом деле методично разрушает все, кроме запрещенного "Исламского государства". Жертвами авиаударов американцев стали тысячи сирийских граждан. Они методично разрушают экономическую инфраструктуру. Поэтому мы будем самым решительным образом требовать роспуска этой коалиции", - заявил Муаллем.

По словам сирийского политика, только в информационном пространстве США — первые борцы с запрещенным ИГ. Но на самом деле, заигрывая с боевиками, Пентагон намеренно саботирует освобождение Сирии.

Одна из стратегических целей Вашингтона, по мнению политологов, - раскол Сирии. При помощи боевиков создаются зоны влияния, где в будущем можно будет установить марионеточные органы власти. И речь, в первую очередь, идет о нефтеносных районах страны.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".