В Лондоне туристка упала из-под купола собора Святого Павла и погибла

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Женщины упала с площадки "Шепчущей галереи", расположенной под куполом собора Святого Павла в Лондоне, и погибла. По предварительным данным полиции, туристку никто насильно не сталкивал вниз.

Туристка погибла, упав с площадки "Шепчущей галереи", которая расположена под куполом собора Святого Павла в Лондоне. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Сотрудники собора очень опечалены смертью посетителя. Мы думаем и молимся о погибшей женщине и обо всех, кто был ей близок, и для кого она что-то значила", - говорится в заявлении собора.

"Шепчущая галерея" расположена на высоте более 30 метров. Она огорожена металлическими перилами. По предварительным данным полиции, женщину никто насильно не сталкивал вниз.

После случившегося собор Святого Павла закрыли и отменили все мероприятия, запланированные на среду.