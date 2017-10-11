Путин надеется на тесное сотрудничество со странами ЕАЭС

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Владимир Путин рассчитывает на самое тесное взаимодействие с партнерами по Евразийскому экономическому союзу. Об этом он сказал по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

В Сочи под председательством Владимира Путина состоялось ежегодное заседание Совета глав государств СНГ. Лидеры 10 стран обсудили широкий круг вопросов, связанных прежде всего с партнёрством в экономике и в сфере безопасности. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Приоритетное внимание Содружество будет и далее уделять взаимодействию в энергетике, сельском хозяйстве, развитию транспортных путей, созданию и внедрению инновационных технологий. Новые совместные планы намечены в космонавтике. Участники саммита подписали также документы о сотрудничестве в борьбе с коррупцией и легализацией преступных доходов. Были утверждены планы укрепления объединённой системы противовоздушной обороны. Среди решений в гуманитарной области, лидеры стран Содружества приняли Заявление о поддержке института семьи и традиционных семейных ценностей.

"Мы продолжаем активный, очень конструктивный политический диалог, продвигаем региональную интеграцию, расширяем взаимодействие в сфере безопасности, в экономике, в культурно-гуманитарной области. Первостепенное внимание, как обычно, уделяем экономике. В этой связи хотел бы отметить, что с начала года наблюдается восстановление экономической активности в наших странах. В частности, на 25% вырос объём взаимного товарооборота. Он достиг 75 миллиардов долларов. Чтобы обеспечить дальнейший устойчивый рост товарообмена, нужно и далее совершенствовать режим свободной торговли в Содружестве, последовательно устранять барьеры на пути движения товаров и услуг, упрощать таможенные процедуры, в том числе за счёт взаимодействия с Евразийской экономической комиссией", - сказал Владимир Путин.

Там же, в Сочи, прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета. Президенты России, Белоруссии, Казахстана, Армении и премьер-министр Киргизии подвели промежуточные итоги деятельности ЕАЭС в этом году, рассмотрели бюджет союза на следующий год, а также обсудили некоторые конкретные направления сотрудничества. Особое внимание, в частности, было уделено планам внедрения цифровых технологий и развитию электронной торговли.