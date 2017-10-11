Песков: проблема с "ВИМ-Авиа" решена

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Дмитрий Песков заявил, что проблема с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" решена. Кроме того, по словам пресс-секретаря президента России, неполное служебное соответствие с главы Минтранса Максима Соколова пока не снято.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о решении проблемы с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", а также отметил, что неполное служебное соответствие с министра транспорта Максима Соколова пока не снято.

"Проблема решилась, взыскание осталось", - приводит слова Пескова РИА Новости.

25 сентября "ВИМ-Авиа" официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" как в России, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября.

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