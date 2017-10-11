Трех чиновников Роскомнадзора заподозрили в крупном мошенничестве
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Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщают информагентства со ссылкой на материалы Чертановского суда Москвы. Кроме того, под следствием находятся глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков и начальник Правового управления ведомства Борис Едидин.
В отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы Чертановского суда Москвы.
По данным агентства, суд отказался заключить Ампелонского под стражу.
В свою очередь, ТАСС сообщает, что уголовное дело против пресс-секретаря Роскомнадзора возбуждено еще 10 дней назад. В самом ведомстве прошли обыски. В Минкомсвязи сообщили, что не имеют информации об уголовном деле против Ампелонского.
Кроме того, по данным агентств, под следствием также находится глава аппарата Роскомнадзора Александр Весельчаков. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Еще один фигурант дела — начальник Правового управления Роскомнадзора Борис Едидин. Им также предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.