Кремль опроверг причастность Путина к судебному процессу над Улюкаевым

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В Кремле опровергли причастность Владимира Путина к ходу судебного разбирательства в отношении экс-главы МЭР Алексея Улюкаева. Ранее издание Bloomberg сообщило, что президент якобы дал согласие или даже инициировал оглашение в суде расшифровки записи телефонного разговора между Улюкаевым и главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

Кремль опроверг причастность Владимира Путина к ходу судебного разбирательства в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Путин якобы дал согласие или даже инициировал оглашение в суде расшифровки записи телефонного разговора между Улюкаевым и главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

"Это не конфликт, это суд, и президент не имеет к нему никакого отношения", - сообщил пресс-секретарь президента Песков "Интерфаксу" в ответ на просьбу прокомментировать, как в Кремле относятся к упоминанию президента в связи с этим конфликтом.

Судебный процесс по делу Улюкаева стартовал 1 сентября. Экс-министра задержали при получении взятки в два миллиона долларов за выданную МЭР положительную оценку, позволившую "Роснефти" осуществить сделку по приобретению госпакета акций "Башнефти" в размере 50%.

5 сентября в Замоскворецком суде столицы расшифровали разговор Улюкаева и Сечина в день задержания экс-министра, 14 ноября 2016 года.

Улюкаев находится под домашним арестом. Экс-министр отрицает свою вину, настаивая на провокации, организованной ФСБ после ложного доноса Сечина.

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