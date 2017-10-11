Вертолет ВВС США совершил аварийную посадку в Японии

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Американский военный вертолет совершил аварийную посадку недалеко от военной базы США "Футемма" в Японии. При приземлении он серьезно повредил фюзеляж и загорелся. Пострадавших среди местных жителей и членов экипажа вертолета нет.

Вертолет CH-53 ВВС США совершил аварийную посадку в жилом районе недалеко от американской военной базы "Футемма" в Японии. Об этом сообщает "Интерфакс".

По данным местных СМИ, вертолет серьезно повредил фюзеляж и загорелся сразу после вынужденной посадки. Местные жители и члены экипажа не пострадали в результате инцидента.

"Это очень прискорбно. Я обратился к американской стороне с призывом тщательно расследовать причину и предотвратить повторение подобной ситуации", - прокомментировал происшествие премьер-министр Японии Синдзо Абэ.