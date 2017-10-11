В Нью-Йорке создали вино в честь твита Трампа

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Американская винодельня решила создать новое вино в честь твита Дональда Трампа. Напиток получит название Covfefe 2015 Red Blend. Бутылку нового вина можно будет приобрести за 37 долларов в Нью-Йорке, Калифорнии, Вашингтоне и во Флориде.

В Нью-Йорке винодельческая компания City Winery решила создать новое вино Covfefe 2015 Red Blend в честь твита президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы думаем, что лучше сделать что-нибудь в честь нашего нынешнего президента, а не распускать нюни", - заявил генеральный директор компании Майкл Дорф.

Бутылку нового вина можно будет приобрести за 37 долларов в Нью-Йорке, Калифорнии, Вашингтоне и во Флориде. По словам винодела, в напитке угадываются ноты сливы, вишни и засахаренной малины. Кроме того, вино обладает ароматом пиона и лепестков роз.

В мае Трамп опубликовал на своей странице в Twitter сообщение со странным словом "covfefe", которое вызвало большой интерес у его подписчиков. "Despite the constant negative press covfefe" (Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе"), - говорилось в твите. Впоследствии президент США удалил это сообщение и предложил пользователям угадать значение нового слова.

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