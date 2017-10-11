Саммиты ЕврАзЭС и СНГ: о чем говорили в Сочи

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Два саммита прошли в Сочи под председательством Владимира Путина. На ежегодном заседании Совета глав государств СНГ обсуждались вопросы взаимодействия в экономике, сфере безопасности, областях гуманитарного сотрудничества. Затем за круглым столом собрались лидеры стран Евразийского экономического союза.

В помещении, где Владимир Путин приветствовал гостей мероприятия, наряду с другими флагами стран СНГ стоял и государственный символ Украины. Как будто знак, мол, Россия всегда держит дверь открытой и готова к конструктивному диалогу. Но потом желто-голубое полотнище убрали. Киев саммит проигнорировал. Лидеры 10 стран обсудили широкий круг вопросов, связанных, прежде всего, с партнёрством в экономике и в сфере безопасности, передает "ТВ Центр".

"Мы продолжаем активный, очень конструктивный политический диалог, продвигаем региональную интеграцию, расширяем взаимодействие в сфере безопасности, в экономике, в культурно-гуманитарной области. Первостепенное внимание, как обычно, уделяем экономике. В этой связи хотел бы отметить, что с начала года наблюдается восстановление экономической активности в наших странах. В частности, на 25% вырос объём взаимного товарооборота. Он достиг 75 миллиардов долларов. Чтобы обеспечить дальнейший устойчивый рост товарообмена, нужно и далее совершенствовать режим свободной торговли в Содружестве, последовательно устранять барьеры на пути движения товаров и услуг, упрощать таможенные процедуры, в том числе за счёт взаимодействия с Евразийской экономической комиссией", - сказал Владимир Путин.

В ходе саммита подписано почти два десятка документов, направленных на усиление борьбы с коррупцией, легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения. Участники также обсудили совместные исследования и использование космического пространства в мирных целях, расширение культурного взаимодействия.

Более интенсивно эти процессы проходят в рамках ЕАЭС, куда пока входят 5 стран - Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Заседание Евразийского экономического союза - это уже второе важное мероприятие дня - внешнеэкономическое. Заседание высшего Евразийского экономического совета закончилось уже вечером, хотя и без того день был весьма насыщенным. Это одно из крупнейших экономических объединений. Имеет общий рынок со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Именно поэтому многие страны стремятся к нему присоединиться.

Функционирует Евразийский банк развития. А с 1 января 2018 года должен вступить в силу Таможенный кодекс ЕАЭС. Это позволит сократить сроки таможенного оформления товаров, уменьшить количество документов, а, значит, снизить расходы бизнеса. Главная тема встречи Евразийского экономического совета — цифровые технологии. Основные направления цифровой повестки Союза утверждены до 2025 года.

На полях саммита СНГ российский лидер провел целый ряд двусторонних встреч — с президентами Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана и Молдовы. В этом году отмечается 25-летие установления дипломатических отношений между Россией и этими государствами. Владимир Путин поблагодарил многих своих зарубежных коллег за то, что к русскому языку в их республиках относятся с уважением. В частности, в Туркменистане. Глава Туркмении продемонстрировал не только уважение к русскому языку, но и к увлечениям российского президента. Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Путина с прошедшим 65-летним юбилеем и преподнес ему в подарок щенка алабая. Кличку ему дали русскую — Верный. Алабай — собака серьезная. Отличается очень строгим нравом и всегда готова защитить своего хозяина от любых нападок.

Лилия Акиньшина, Владимир Черных, Василий Батурин. "ТВ Центр", Сочи.