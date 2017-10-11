Голливуд потряс секс-скандал: что грозит продюсеру Вайнштейну

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Британская академия кино и телевизионных искусств приостановила членство голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В организации заявили, что его поведение противоречит ценностям Академии. Причиной стала скандальная публикация в газете NYT. По данным журналистов, Вайнштейн на протяжении почти 30 лет домогался женщин, карьера которых зависела от его решений.

Компромат на Харви Вайнштейна ведущие американские издания собирали много лет, передает "ТВ Центр". Слухи о сексуальных домогательствах с его стороны ходили и раньше, но доказательств, соответствующих журналистским требованиям, не было. Теперь же около десятка актрис открыто обвинили продюсера. Одна из девушек, начинающая модель, даже передала в распоряжение репортеров аудиозапись неуклюжих ухаживаний.

— Я просто буду принимать душ, а ты посидишь рядом и что-нибудь выпьешь. Воды.

— Я не хочу пить. Могу я остаться в баре?

— Нет, ты должна пойти со мной прямо сейчас.

Отбиться от напористого кавалера удавалось не всем. Вайнштейн человек в Голливуде не просто влиятельный. Он спродюсировал около сотни фильмов, среди которых "Криминальное чтиво", "Влюбленный Шекспир", "Властелин колец", "Убить Билла". Получая "Оскар", многие актрисы благодарили за награду именно его, и со сцены называли "богом". Под предлогом обсуждения новых ролей сластолюбец и заманивал к себе жертв.

"Через полчаса нашей беседы он извинился и пошел в ванную. Вернулся в незастегнутом халате. Он сказал, что хочет принять душ, но я должна находиться рядом. Он сказал, что хочет, чтобы я смотрела, как он мастурбирует. Я решила уйти, но он схватил меня, затащил в ванную и заставил смотреть", - рассказывает актриса Луитта Гейсс.

Вайнштейн уже публично принес извинения. Заявил, что понимает как был неправ по отношению к девушкам, но ничего поделать с собой не мог. Пообещал лечиться. Но вот судебный иск против журналистов за клевету все равно намерен подать. Его адвокат из-за решения представлять интересы продюсера даже рассорилась со своей матерью, известной защитницей прав женщин Глорией Оллред.

Решением акционеров продюсера выгнали из собственной кинокомпании Weinstein Company, которую он создавал вместе с братом. Приостановили членство в Британской академии кино. Но все это мелочи по сравнению с перспективой тюремного наказания. Итальянская актриса Азия Ардженто и еще две девушки обвинили его в изнасиловании, совершенном много лет назад. Герой скандала от комментариев отказывается.

С осуждением недостойного поведения выступили Барак Обама и Хилари Клинтон. В Голливуде Анджелина Джоли и Гвинет Пелтроу заявили, что тоже были объектами сексуальных домогательств со стороны продюсера. Впрочем, у 65-летнего повесы нашлись и защитники. Линдси Лохан призвала прекратить нападки.

"Единственное, что мне интересно, это каким будет ответ Голливуда, ведь это довольно либеральное сообщество. Голливуд выступил против Дональда Трампа, поддержав обвинения против него. И мне интересно, в точно такой же ситуации, выступят ли они Вайнштейна, а иначе это будет настоящим лицемерием", - говорит исполнительный редактор журнала Entertainment Weekly Кристофер Розен.

И даже если в Голливуд простит выдающегося продюсера, семью уже не вернуть. В своих проблемах Вайнштейн винит родного брата, который якобы решил отобрать у него компанию. А от самого Харви ушла молодая жена и намерена забрать детей.

Александр Огородников. "ТВ Центр".