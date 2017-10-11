22:28, 11 октября 2017

В параде студентов в Москве примут участие 40 тысяч человек

Теги:  Москва  студенты  парад

В эти выходные в России стартует 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Престижное мероприятие на территории нашей страны в современной истории пройдет впервые, а вот советский Союз принимал его неоднократно. Последний раз в 1985 году. Основной площадкой праздника станет Олимпийский парк Сочи. В Москве 14 октября по случаю открытия фестиваля состоится масштабное карнавальное шествие.

Как готовятся столичные студенты - узнала корреспондент "ТВ Центр" Екатерина Гоголева.

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