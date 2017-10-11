Российские военные разминировали более 60 зданий в Дейр-эз-Зоре

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Российские саперы за сутки разминировали 62 здания в сирийском Дейр-эз-Зоре, сообщил замкомандующего группировкой войск в САР Сергей Кураленко. По его словам, в городе за минувшие сутки проверено 26 гектаров местности и семь километров дорог на наличие взрывоопасных предметов.

В сирийском городе Дейр-эз-Зор разминировали 62 здания. О работе российских саперов отчитался замкомандующего группировкой войск в САР Сергей Кураленко.

За минувшие сутки в городе, сообщил он "Интерфаксу", проверено 26 гектаров местности, а также семь километров дорог на наличие взрывоопасных предметов.

11 сентября в Минобороны России сообщили, что направляют в Сирию 175 саперов для разминирования Дейр-эз-Зора. В составе отряда: кинологи с собаками и роботы-саперы "Уран-6".

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