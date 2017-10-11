Собянин: новая Морозовская больница приняла первых пациентов

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Сергей Собянин сообщил об открытии нового корпуса Морозовской больницы в столице. Его строительство заняло в общей сложности около трех лет. Стационарную и амбулаторную помощь здесь смогут получить до 80 тысяч детей и подростков в год.

Новый корпус Морозовской больницы в столице принял первых пациентов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Вводим в эксплуатацию новую Морозовскую больницу. Появились первые пациенты. Благоустроили ее так, чтобы не чувствовалось, что это больница pic.twitter.com/TAC1ENVQsD — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 октября 2017 г.

"Начали вводить в эксплуатацию новую Морозовскую больницу. Появились первые пациенты. Благоустроили большую часть клиники так, чтобы не чувствовалось, что это больница", - отметил Собянин.

14 сентября столичный градоначальник осмотрел новый корпус Морозовской больницы. Его строительство заняло в общей сложности около трех лет. В новом корпусе Морозовской больницы – 50 коек. Стационарную и амбулаторную помощь здесь смогут получить до 80 тысяч детей и подростков в год.

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