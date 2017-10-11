Актрису Лику Кавжарадзе нашли мертвой в ее квартире в Тбилиси

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Советская и грузинская актриса Лика Кавжарадзе найдена мертвой в своей квартире в Тбилиси. Причина смерти 58-летней женщины пока официально не называется. Кавжарадзе снялась в десятках картин. Известность ей принесла роль Мариты в фильме Тенгиза Абуладзе "Древо желания".

В Грузии скончалась актриса Лика Кавжарадзе. Тело 58-летней женщины обнаружили в ее квартире в Тбилиси, передает "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

По предварительным данным, на теле актрисы нет следов насилия, и ее смерть является естественной. Несмотря на это, как сообщают грузинские СМИ, что уголовное дело было возбуждено по статье "Доведение до самоубийства".

Согласно сообщению Первого канала Общественного вещателя Грузии, который ссылается на близких актрисы, Кавжарадзе, предположительно, скончалась в результате сердечного приступа, передает "Интерфакс".

Известная советская и грузинская актриса Кавжарадзе родилась в 1959 году в Тбилиси. В 1973 году она окончила Тбилисскую государственную консерваторию имени Сараджишвили по классу фортепиано. Актерскую карьеру начала в 1972 году, когда ее пригласили работать на киностудию "Грузинский фильм".

Известность Кажарадзе принес фильм "Древо желаний" режиссера Тенгиза Абуладзе. В его экранизации одноименной повести писателя Георгия Леонидзе актриса исполнила роль Мариты.

За свою актерскую карьеру Кавжарадзе успела сыграть в почти 20 фильмах, среди которых "Семья", "Бабочка", "Только раз" и "Кавказский романс".

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