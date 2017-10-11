ХК "Сочи" прервал рекордную победную серию СКА в КХЛ

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Хоккейный клуб СКА потерпел первое поражение в текущем сезоне КХЛ. Рекордную серию петербургских хоккеистов прервал ХК "Сочи". Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2.

Хоккейный клуб "Сочи" прервал рекордную победную серию команды СКА из Санкт-Петербурга на отметке в 20 матчей. Об этом сообщает Championat.com.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу южан. В составе "Сочи" отличились Илья Хохлов, Евгений Лапенков и Шон Коллинз. У СКА шайбы забросили Сергей Плотников и Вячеслав Войнов.

Таким образом, это поражение стало первым для действующего обладателя Кубка Гагарина в текущем сезоне.

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