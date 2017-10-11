США сорвали флаги с российских дипобъектов в Сан-Франциско

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C закрытых консульских объектов России в Сан-Франциско сорвали российские флаги. Американской стороне направлен "решительный протест". Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне. Дипломаты потребовали вернуть российские государственные символы на место.

Представители США сорвали флаги с закрытых консульских объектов России в Сан-Франциско. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне.

"Американской стороне направлен решительный протест в связи с тем, что с объектов нашей дипломатической недвижимости в Сан-Франциско, находящихся под контролем властей США, сорваны российские флаги. Рассматриваем это как крайне недружественный шаг. Требуем незамедлительно вернуть российские государственные символы на место и не допускать произошедшего впредь", - цитирует сообщение РИА Новости.

В сентябре российское генконсульство в Сан-Франциско, а также торгпредставительство в Вашингтоне и помещения в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию Госдепа. Вашингтон потребовал закрыть объекты, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в России.

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