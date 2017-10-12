Жертвами природных пожаров в Калифорнии стали 23 человека

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Число жертв природных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до 23. Пострадали более 100 человек, судьба еще 500 не известна.

Число жертв природных пожаров на севере американского штата Калифорния возросло до 23 человек. Об этом в четверг сообщает "ТВ Центр".

Огонь уже уничтожил более трех с половиной тысяч домов, эвакуированы десятки тысяч жителей. Режим чрезвычайной ситуации введен в восьми округах. О том, насколько жарко сейчас на севере штата, можно судить по кадрам, снятым видеорегистратором в машине шерифа округа Сонома. Он проезжает буквально сквозь пекло, чтобы проверить, не нуждается ли кто-нибудь в помощи. Для борьбы со стихией власти хотят привлечь Национальную гвардию.