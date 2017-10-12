В Сирии группа из 65 боевиков сложила оружие

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На севере Сирии группа из 65 боевиков сдалась правительственным войскам. Операция прошла при посредничестве российских военных, которые помогали вести переговоры. Бывшие участники незаконных бандформирований говорят, что не воевали, а работали в тылу. Их показания проверят и после амнистии помогут вывести семьи из подконтрольных экстремистам районов.

КПП сирийской армии. Дальше территория боевиков. Условную линию разграничения пересекают полсотни человек. Все они несколько лет жили бок о бок с террористами и даже работали на них, передает "ТВ Центр".

Эти люди только что пересекли границу. Их встречают сирийские солдаты. Проверяют личные вещи. Никакого оружия, боеприпасов, взрывчатки. Дальше их внесут в специальный список и передадут его в службу безопасности страны. Спецслужбам предстоит проверить биографию каждого из них. Все заявляют: находились в тылу и непосредственно в боевых действиях не участвовали.

Закария боевики заставляли чинить военную технику. До начала вооруженного конфликта он работал механиком. За любой проступок жестоко наказывали. "Боевики прострелили мне ногу за то, что я не смог починить их машину. А как я ее починю без нужных запчастей? Я потерял ногу из-за того, что не было лекарств, началась гангрена. Прийти сюда - это единственный шанс выжить", - рассказал Закария Халаф.

Если истории окажутся правдой, и они действительно не причастны к военным преступлениям, то можно будет рассчитывать на амнистию. У многих из них на той стороне остались семьи и так называемая нормализация статуса - единственный шанс вытащить их оттуда и начать жизнь с чистого листа.

"Этих людей мы ждали здесь. Они через посредников передали, что готовы выйти. Переговоры с ними нам помогали вести российские военные. Люди, которые вышли, знают, что мы очень тщательно проверяем всех, так что в определенном смысле можно доверять их словам. После проверки мы сможем помочь вывести оттуда их жен и детей", - отметил представитель администрации Алеппо Амер аль-Ахмади.

Сирийские власти попросили российских военных обеспечивать безопасность и сопровождать колонну на пути в Алеппо. Проверка этих людей по базам данных займет около двух недель.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков, "ТВ Центр", Сирия.