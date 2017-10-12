Посол России в США призвал Вашингтон прекратить захват дипсобственности

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Посол России в США Анатолий Антонов возложил на Вашингтон ответственность за ухудшение отношений между странами и потребовал прекратить планомерный захват российской дипломатической собственности. Ранее с закрытых консульских объектов России в США были сорваны флаги.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал американские власти прекратить планомерный захват российской дипломатической собственности в США, об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Вся ответственность за нарушение норм межгосударственных отношений лежит исключительно на официальном Вашингтоне. Мы требуем незамедлительно прекратить планомерный захват нашей собственности в США, сопровождающийся оскорбительными действиями, вернуть флаги на здания, принадлежащие России, и не допускать подобного впредь", - цитирует дипломата Газета.ru.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило о том, с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско и с торговой миссии в Вашингтоне были сорваны российские флаги. Госдеп США, в свою очередь, сообщил, что атрибуты "были почтительно спущены и надежно хранятся в каждом из зданий".

В сентябре российское генконсульство в Сан-Франциско, а также торгпредставительство в Вашингтоне и помещения в Нью-Йорке были переданы американской стороне по требованию Госдепа. Вашингтон потребовал закрыть объекты, мотивируя это ответом на российское предложение сократить численность работников дипмиссии США в России.

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