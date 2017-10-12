Таратута: КНДР может истолковать новый твит Трампа как начало войны

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Каким представляет себе Дональд Трамп "верный путь" в отношениях с КНДР? На этот и многие другие вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил журналист Михаил Таратута.

В программе "События. 25-й час" ведущий Алексей Фролов обсудил последние заявления американского президента с журналистом Михаилом Таратутой, который много лет работал в США. Беседа коснулась также угроз Трампа выйти из ядерного соглашения с Ираном и готовности Вашингтона наладить диалог с Москвой.

"Сенатор Крокер имел в виду, что война может начаться не по желанию двух стран, а случайно. Из-за того, что нет постоянного канала коммуникаций. Хотя как бы Трамп не ругался с КНДР, тем не менее, закулисные переговоры постоянно велись. Пока это только переговоры о переговорах. Но ниточка очень тонкая. Очередной твит Трампа в Пхеньяне могут истолковать как возможное начало войны. И могут превентивно как-то ответить", – рассказал Таратута.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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