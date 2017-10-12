Американские СМИ обвинили Касперского в использовании антивируса для шпионажа

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Источники издания The Wall Street Journal заявили, что российские власти превратили антивирус Касперского в инструмент шпионажа. По их данным, в программное обеспечение внесли модификации, позволяющие искать засекреченные файлы на компьютерах пользователей.

Российские власти сделали из антивируса Касперского инструмент шпионажа. Об этом сообщило издание "Газета.Ru" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Источники американской газеты заявили, что в программное обеспечение с согласия "Лаборатории Касперского" были внесены модификации, позволяющие искать на компьютерах пользователей засекреченные файлы. В частности, антивирус якобы ищет в документах слова Top Secret ("Совершенно секрет"), а также номера секретных программ США.

В "Лаборатории Касперского" опровергли наличие подобных модификаций в своем ПО. В компании заявили, что готовы сотрудничать с американскими властями.