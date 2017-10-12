Киев призвал Будапешт уважать целостность Украины

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В МИД Украины заподозрили власти Венгрии в поддержке сепаратизма и потребовали запретить проведение акции "Самоопределение для Закарпатья". Будапешт крайне недоволен принятием на Украине закона "Об образовании", который нарушает права венгерской диаспоры.

Украинский МИД направил ноту протеста Венгрии с требованием запретить проведение акции "Самоопределение для Закарпатья", об этом в своем Twitter написал глава украинского МИД Павел Климкин.

"Самоопределение для Закарпатья". Это что, Будапешт поддерживает сепаратизм? Немедленно направили ноту протеста с требованием запретить эту провокацию! Уверены, Венгрия и в дальнейшем будет уважать территориальную целостность Украины", - сообщил он.

25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании". Согласно документу, с 2018 года классы с преподаванием предметов на языках национальных меньшинств останутся только в начальной школе. Обучение в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке.

Принятие нового закона на Украине возмутило ряд европейских стран, в том числе и Венгрию. Будапешт считает, что документ ущемляет права венгерской диаспоры на Украине и заявил, что будет требовать пересмотра соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Украиной,

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