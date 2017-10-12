08:49, 12 октября 2017

Минпромторг и МЭР выступили против ГОСТов на алкоголь

Теги:  Общество  алкоголь  минэкономразвития  минпромторг

МЭР поддержало добровольный принцип использования ГОСТов на алкогольном рынке, о чем говорится в проекте отчета о статусах национальных и межнациональных стандартов для производителей алкогольной продукции. Позицию министерства поддержали в Минпромторге и Росстандарте.

Минэкономразвития выступило за принцип добровольности в использовании ГОСТов на алкогольном рынке. В настоящий момент применение стандартов является обязательным требованием, которое предъявляют исключительно к производителям спиртного. Позицию ведомства поддержали в Минпромторге и Росстандарте, однако Минфин и Росалкогольрегулирование выступили против отмены неукоснительного исполнения требований ГОСТов, пишет газета "Известия".

Об инициативе МЭР говорится в проекте отчета о статусах национальных и межнациональных стандартов для производителей алкогольной продукции. Кроме того, подготовлены поправки в закон "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта...".

В МЭР настаивают на том, что нужно скорректировать терминологию, ввести принцип добровольности применения стандартов, а также включить положения о возможности производства алкогольной продукции в соответствии с техническими условиями.

Однако если производитель публично заявил о производстве продукции по стандарту, то ему необходимо соблюдать ГОСТ. Издание отмечает, что с одной стороны, отмена обязательных ГОСТов на алкоголь может привести к снижению качества продукции, а с другой стороны, эта мера позволит развязать руки производителям крафтовой продукции, вкусовое разнообразие которой ограничено требованиями стандартов.

Сами производители вин считают, что требование обязательного соблюдения стандартов гарантирует потребителям качество продукции. 

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