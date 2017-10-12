В 2018 году одежда может подешеветь на 10%

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Цены на одежду, сшитую в России могут снизиться на 10% в 2018 году. Это может произойти по причине обнуления таможенных пошлин на трикотажные полотна и вискозные волокна.

В 2018 году в России ожидается снижение цен на одежду, сшитую в стране. Это может произойти из-за обнуления таможенных пошлин на трикотажные полотна и вискозные волокна, пишет газета "Известия".

В Минпромторге отметили, что меры таможенной политики снизят стоимость одежды, позволят насытить внутренний рынок сырьем для отдельных производств легкой промышленности и увеличить долю отечественной продукции на внутреннем рынке.

С 1 сентября 2017 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) обнулила на год таможенную пошлину на ввоз трикотажных полотен ручного или машинного вязания. Согласно решению ЕЭК, со 2 января 2018 года вступит в силу нулевая ввозная пошлина на отдельные искусственные вискозные волокна. Такой она будет до конца 2019 года.

По оценкам представителей отрасли, сейчас до 70% необходимого легкой промышленности сырья импортируется. При этом трикотажных полотен и вискозных волокон на территории России производится крайне мало. В настоящее время в России на постоянной основе сохранена ставка ввозной таможенной пошлины на уровне 0% только на дубленую кожу.

По мнению экспертов, в следующем году цена на одежду может снизиться на 10%.