В Минобороны заявили о "тихой" переброске в Польшу бронетанковой бригады США

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В Министерстве обороны России обвинили США в переброске в Польшу бронетанковой бригады. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, бронетехника была отправлена на фоне "истерии" по поводу учений "Запад-2017". Он также отметил, что на данный момент у российских границ развернута целая механизированная дивизия.

США "по-тихому" перебросили в Польшу вторую бронетанковую бригаду. Об этом сообщили TVC.ru в пресс-службе Минобороны России.

По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, во время учений "Запад-2017" в Польше и Прибалтике проходила ротация третьей бронетанковой бригады. Военная техника подразделения должна была остаться, а личный состав должны были заменить военнослужащие второй бригады.

"Однако, на фоне истерии о планируемом военном вторжении России прямо с учения "Запад-2017" в Польшу по-тихому прибыла вторая бронетанковая бригада США и развернулась там (населенные пункты Болеславец, Дравско-Поморске, Торунь, Сквежина и Жагань) также вместе со своей бронетехникой", - сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Таким образом, в Польше и Прибалтике оказалась техника обеих бронетанковых бригад. При этом США и НАТО заявляют, что стягиваемые к российским границам войска незначительны.

"Де-факто сейчас развернута уже не бригада, а механизированная дивизия вооруженных сил США куда за два часа можно перебросить подготовленный личный состав с ближайшей американской базы в Европе (Рамштайн, Германия)", - заявил Конашенков.