В Сирии уничтожена британская террористка по прозвищу Белая вдова

Самая разыскиваемая в Великобритании террористка запрещенной в России организации "Исламское государство" Салли Джонс погибла при авиаударе ВВС США, об этом сообщает Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

