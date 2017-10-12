В Сирии уничтожена британская террористка по прозвищу Белая вдова

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В Сирии при авиаударе ВВС США погибла самая разыскиваемая террористка Великобритании – Салли Джонс по прозвищу Белая вдова. Экс-участница панк-группы сбежала в Сирию вместе со своим возлюбленным, где призывала женщин становиться смертницами.

Самая разыскиваемая в Великобритании террористка запрещенной в России организации "Исламское государство" Салли Джонс погибла при авиаударе ВВС США, об этом сообщает Times со ссылкой на источник в британском правительстве.

BREAKING - Sun newspaper reports Britain's most wanted woman and key ISIS recruiter Sally Jones killed in US drone strike pic.twitter.com/GuMQDJtkOp — Mark White (@skymarkwhite) 11 октября 2017 г.

По данным ЦРУ, террористка была убита в июне при попытке бежать из Ракки, но подтвердить эту информацию пока точно нельзя, поскольку анализ ДНК не проводился. Также, предположительно, при авиаударе погиб ее 12-летний сын.

Салли Джонс, в прошлом участница панк-группы Krunch, сбежала в Сирию в 2013 году вместе со своим возлюбленным хакером Джунаидом Хусейном. Там они присоединились к "Исламскому государству". В 2015 году Хусейн был убит и Джонс получила прозвище Белая вдова.

В ИГ она занималась пропагандой террористических идей в интернете, защищала массовые казни, призывала женщин становиться смертницами и готовила теракты в западных странах.

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