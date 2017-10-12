Четверо налетчиков угнали фургон с компьютерами в Москве

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На севере Москвы четверо неизвестных, вооруженных пистолетом, угнали грузовой фургон, в котором находились 100 компьютеров-моноблоков. Спустя время фургон нашли, техника не пострадала, но преступников до сих пор ищут.

На севере Москвы произошло вооруженное нападение на грузовой автомобиль, перевозивший партию компьютеров, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на столичный главк МВД.

Инцидент произошел в Войковском районе столицы. В полиции рассказали, что четверо неизвестных на автомобиле Dodge спровоцировали ДТП с грузовым фургоном, который перевозил 100 компьютеров-моноблоков. Преступники, угрожая пистолетом, заставили водителя грузовика выйти из машины и затем угнали ее.

В ходе розыска на улице Зои и Александра Космодемьянских полицейские обнаружили брошенный фургон с нетронутыми компьютерами, а также автомобиль Dodge. В настоящий момент ведется розыск преступников. Возбуждено уголовное дело о разбое.

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