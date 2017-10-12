Госдеп объяснил, зачем российские флаги сняли с дипобъектов в США

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Российские дипломаты выразили решительный протест американской стороне после того, как с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско и с торгпредставительства в Вашингтоне были сорваны флаги нашей страны. Этот шаг представители российской дипмиссии назвали крайне недружественным. И потребовали незамедлительно вернуть полотна на место. В Госдепе поспешили заявить, что флаги якобы убрали на хранение.

Дипломатический вандализм. Иначе не назовешь. Негласная война, объявленная российским представительствам в США, приобретает формы, выходящие далеко за грани здравого смысла. С захваченных зданий торгпредства в Вашингтоне и консульских в Сан-Франциско сорвали российские флаги, сообщает "ТВ Центр".

В Госдепе США подтвердили: флаги сняты. Но причину не пояснили. Вместо вразумительных объяснений - короткая реплика. Якобы российские триколоры остаются в зданиях, а сняты для хранения. Но с какой целью, кем и по чьему поручению, неизвестно.

Этот, как принято говорить на языке дипломатов, очередной недружественный шаг, официально власти США не комментируют. Российский МИД заявил протест.

"Снятие флагов — это откровенная провокация. Абсолютно наглая, не вписывающаяся ни в какие рамки, ни в какие международные нормы беспринципная провокация. Сегодня много разговоров об уровне IQ в администрации США. Похоже, его действительно нужно проверить", - уверен торгпред России в США Александр Стадник.

Похоже, что успехи российской дипломатии вопреки санкциям на Востоке, в Азии, Латинской Америке, Европе раздражают Вашингтон настолько, что он уже не знает, как и чем насолить Москве. В начале сентября Госдеп захватил собственность консульства и торгпредства. В Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско. Несколько зданий. Дипломатов выгнали вместе с семьями. В опустевших кабинетах потом хозяйничали агенты ФБР. Факт в истории международных отношений не менее вопиющий. Ведь у этой собственности - дипломатический иммунитет.

Тимур Абдуллаев, "ТВ центр".