Строители Крымского моста начали подъем автодорожной арки на опоры

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Сложнейшая инженерная операция - в Керченском проливе начался подъем автомобильной арки Крымского моста. У строителей есть 8 часов, чтобы установить многотонную конструкцию на 35-метровой высоте.

Автодорожная арка начинает медленно подниматься вверх. В буквальном смысле со скоростью улитки. Пять километров в час. Со стороны движение такой гигантской детали и вовсе не заметно, передает "ТВ Центр".

Сотни мощнейших тросов и специальная домкратная система поднимают арку на высоту 35 метров. Именно такое расстояние от воды до проезжей части нужно для морских судов. Здесь смогут свободно проходить корабли любого класса.

Это последний и в буквальном смысле самый тяжелый этап. Вес арочного пролёта - пять с половиной тысяч тонн. Уникальная морская операция в Керченском проливе длится уже больше 30 часов. За ней в прямом эфире наблюдают десятки тысяч интернет-пользователей.

"Это самый ответственный по эмоциональному накалу этап. По уровню ответственности. Мы работаем как единая команда. Все находятся на своих местах", - рассказал главный инженер Юрий Сафонов.

Подъем последней из двух арок можно назвать коронацией Крымского моста. Именно эти детали будут самыми заметными. Ярко-белые – их будет хорошо видно с воды, земли и воздуха. Тем временем по обе стороны Керченского пролива круглосуточно и практически без остановки продолжаются строительные работы.

Уже наполовину готов подъездной путь к будущему мосту со стороны Крыма. Главная задача проектировщиков – избежать скопления автомобилей перед мостом и после съезда с него. Чтобы такого эффекта бутылочного горлышка не было, дорогу сделали максимально просторной.

Первые два километра автоподхода строители уже заасфальтировали. Именно по широкой двухполосной дороге автомобили будут ехать со стороны полуострова к Крымскому мосту. Отсюда до него чуть больше восьми километров. Движение здесь должны открыть уже к концу следующего года.

Тогда же первые машины с ветерком проедут через автодорожную арку. Скорость 120 километров час. Габаритная деталь, так похожая на лук с натянутой тетивой, уже готова занять своё место.

Борис Максудов, "ТВ Центр", Керчь.