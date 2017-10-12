Между Украиной и Венгрией нарастает конфликт

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Украина обвинила Венгрию в поддержке сепаратизма. И потребовала запретить проведение акции под названием "Самоопределение для Закарпатья". Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин. По его словам, в Будапешт уже направлена нота протеста. Между странами нарастает конфликт из-за скандального украинского закона об образовании. Он лишает нацменьшиства возможности обучаться на родном языке. Между тем, протест Киев выразил и Москве.

МИД Украины разошелся не на шутку. Практически ежедневно рассылает ноты и выражает протесты. Очередное гневное послание появилось на сайте ведомства накануне вечером, передает "ТВ Центр".

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередной волной безосновательных обысков и незаконных задержаний граждан Украины российской оккупационной властью в Бахчисарае (Крым, Украина)... Призываем международное сообщество активно выступить в защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова и заставить Россию прекратить преступную расправу над несогласными с оккупацией", - указали в ведомстве.

Пассажи вроде "Бахчисарай - Крым - Украина" и "оккупационные власти" на совести авторов заявления. Для России вопрос принадлежности полуострова, как уже неоднократно заявлялось, закрыт на основании волеизъявления его жителей. Не потрудились в украинском МИД уточнить и подробности незаконных, по их мнению, задержаний. А они таковы. 11 октября ФСБ России провело обыски в домах людей, подозреваемых в причастности к деятельности запрещенной в нашей и многих других странах организации "Хизб-ут-Тахрир аль Ислам". Несколько человек задержаны. В 2015-16 годах членов крымской ячейки арестовывали в Севастополе, Ялте, Бахчисарае и Симферополе. "Севастопольская четверка" получила реальные сроки, в частности, Руслана Зейтуллаева приговорили к 15 годам лишения свободы. Но для украинских властей эти люди, оказывается, не террористы, а "борцы за свободу".

Зато едва ли не террористами и сепаратистами все тот же МИД Украины объявил жителей запада страны за намерение провести 13 октября акцию под лозунгом "Самоопределение для Закарпатья". Пойти на это украинцев венгерского происхождения вынудила языковая политика Киева, обозначенная в законе "Об образовании". Накануне этот вопрос поднимался на сессии ПАСЕ. Президент Порошенко дал некие обещания. Но что-то похожее уже было, когда Украина принимала закон о люстрации. В европейские нормы не вписывался, но чиновников по всей стране продолжают бросать в мусорные баки. Теперь то же самое, похоже, повторяется и с языками нацменьшинств.

"Это не их уровня вопрос. Это наше внутреннее дело. И чтобы наши зарубежные партнеры не переживали по этому поводу, мы тоже можем задать им вопрос: скажите, пожалуйста, уважаемые, а как обстоит дело в ваших странах с нашим украинским меньшинством", - говорит политолог Оксана Белякова.

А дело обстоит, судя по всему, неплохо, иначе не уехали бы миллионы украинцев в поисках лучшей доли в Польшу, Германию и другие страны. Внутри страны власти не в состоянии обеспечить даже тех, о ком так на словах пекутся - беженцев из зоны конфликта на востоке. На турбазе в Святогорске, сотни человек, в основном пенсионеры, готовятся встречать зиму без тепла и электричества. Ознакомиться с их положением приехала помощник генсека ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер. Пообещала помочь. Но местные власти говорят, после заморозки конфликта международные организации и фонды сразу потеряли интерес к беженцам из Донбасса.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".