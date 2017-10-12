В дверях автобуса в Екатеринбурге зажало женщину с ребенком

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В Екатеринбурге расследуют вопиющий случай, который произошёл на одной из автобусных остановок города. Женщина с двухлетним ребёнком на руках пыталась выйти из транспортного средства, когда в автобусе внезапно начали закрываться двери. Пассажирке зажало ногу. Водитель не обратил на это внимания и продолжил движение. Пострадавшая попала в больницу.

Рассказывать о случившемся без слез женщина не может. Признается, что ей до сих пор снятся кошмары. А приходить на злополучную остановку Юлия и вовсе не решается. Помнит, как вместе с сыном ехала в автобусе и на своей остановке уже собиралась выходить. С ребенком на руках сделала шаг с платформы, а дальше - только острая боль.

Этот момент запечатлели и камеры видеонаблюдения. На кадрах четко видно, как водитель останавливается через несколько метров от остановки, но к женщине с ребенком при этом даже не выходит. Помощь пришла от проезжающей мимо автомобилистки. Она и погрузила Юлию с ребенком к себе в машину.

Итог этой поездки - частичный разрыв связок. Сейчас Юлия передвигается с трудом и только с посторонней помощью. Двухлетний сын не пострадал, но сильно испугался. Он до сих пор плачет и не отходит от мамы ни на шаг. В транспортной компании ситуацию комментировать отказываются. Основная версия - водитель с 30-летним стажем просто не заметил женщину.

Показания самого водителя, правда, с версией пострадавшей не сходятся. По его словам, перед отправлением автобуса, он убедился в безопасности всех пассажиров, а после случившегося сразу же вызвал сотрудников ГИБДД.

"Транспортное происшествие зарегистрировано, зафиксировано. Будет проведено дознание по обстоятельствам данного происшествия и в установленные законом сроки будет принято мотивированное решение", - сообщила старший инспектор отделения пропаганды ГИБДД управления МВД России по Екатеринбургу Наталья Лесникова.

По словам Юлии, к ней уже обратились представители транспортной компании с предложением урегулировать вопрос миром. Ответ женщины весьма категоричен - только справедливое наказание. Невнимательного водителя от работы все же отстранили. Если будет доказан факт оставления места ДТП, ему может грозить срок от двух до пяти лет.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".