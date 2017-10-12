В Москве представили художественный фильм "Собибор"
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Весь ужас Второй мировой войны и великая сила человеческого духа. В четверг в Москве проходит презентация художественного фильма "Собибор".
В Москве представили художественный фильм "Собибор". Картина основана на реальных событиях, которые произошли в Польше и посвящена единственному в истории успешному крупному восстанию в лагере смерти, сообщает "ТВ Центр".
В "Собибор", организованный нацистами, ежедневно привозили сотни пленных. Лишь по примерным подсчётам, за год там были убиты более 250 тысяч человек.