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Весь ужас Второй мировой войны и великая сила человеческого духа. В четверг в Москве проходит презентация художественного фильма "Собибор".

В Москве представили художественный фильм "Собибор". Картина основана на реальных событиях, которые произошли в Польше и посвящена единственному в истории успешному крупному восстанию в лагере смерти, сообщает "ТВ Центр".

В "Собибор", организованный нацистами, ежедневно привозили сотни пленных. Лишь по примерным подсчётам, за год там были убиты более 250 тысяч человек.