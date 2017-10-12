Трамп объяснил смысл своей фразы о "затишье перед бурей"

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Дональд Трамп пояснил смысл сказанной им ранее фразы о "затишье перед бурей". Президент сообщил, что имел в виду свой подход к Северной Корее и ее ракетно-ядерную программу. Также американский лидер отметил, что не намерен заранее говорить о своих действиях в отношении КНДР.

Президент США Дональд Трамп пояснил смысл фразы "затишье перед бурей", которую он озвучил неделю назад, сообщает "Интерфакс".

"Мы не можем позволить, чтобы это (ядерные испытания КНДР – прим.ред.) продолжалось. Просто не можем", - пояснил Трамп, добавив, что Китай очень помог, заблокировав банковский сектор Северной Кореи.

Также глава США отметил, что не намерен заранее овучивать свои планы в отношении КНДР, как это раннее делал предшественник Барак Обама в отношении иракского Мосула.

"Я не говорю, что я что-то делаю. И я не говорю, что я что-то не делаю", - подчеркнул Трамп.

Ранее Трамп после встречи с военными чиновниками в Белом доме заявил о "затишье перед бурей", но не стал пояснять, что он имеет в виду.

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