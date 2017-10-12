Набиуллина представила банкноты номиналом 200 и 2000 рублей

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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, а также генеральный директор Гознака Аркадий Трачук представили новые банкноты номиналом 200 рублей и 2000 рублей. Они должны поступить в обращение до конца 2017 года.

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Гознака Аркадий Трачук представили на пресс-конференции новые банкноты номиналом 200 рублей и 2000 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие проходит в формате телемоста Москва - Владивосток - Севастополь.

Банкноты должны поступить в обращение до конца 2017 года.

Согласно итогам всероссийского голосования, на 200-рублевой банкноте появится изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический в Севастополе. На купюре в две тысячи рублей разместят знаменитые места Дальнего Востока. Это мост на остров Русский во Владивостоке и космодром "Восточный" в Амурской области.