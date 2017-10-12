Госдума готовит ответ на снятие российских флагов с дипсобственности в США

Теги: Политика госдума сша россия флаг госдеп

В Государственной Думе предложили подготовить обращение в связи со снятием российских флагов с дипломатической собственности в США. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поддержал предложение и поручил подготовку ответа первому вице-спикеру Александру Жукову.

В Государственной Думе подготовят обращение в связи со снятием флагов России с дипломатической собственности в США. С таким предложением к председателю нижней палаты Вячеславу Володину обратился депутат Андрей Альшевских.

"Вчера по поручению Госдепа были сняты, а можно сказать сорваны флаги РФ с дипломатической собственности. Просьба, если есть такая возможность, целесообразность, дать поручение комитету по международным делам подготовить определенное обращение и рассмотреть и принять на одном из ближайших пленарных заседаний", - передает его слова агентство "РИА Новости".

Как сообщил ТАСС, Володин поддержал это предложение. Он поручил проработать этот вопрос и внести соответствующие предложения.

"Давайте поручим Александру Жукову поработать этот вопрос вместе с профильным комитетом и внести предложения не откладывая", - сказал Володин.

Ранее посольство России в Вашингтоне заявило о том, что с закрытых консульских объектов в Сан-Франциско и с торговой миссии в Вашингтоне были сорваны российские флаги. Госдеп США, в свою очередь, сообщил, что атрибуты "были почтительно спущены и надежно хранятся в каждом из зданий".