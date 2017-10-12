ФСБ предъявила обвинение задержанным украинским пограничникам

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Двум задержанным под Брянском украинским пограничникам предъявили обвинение в незаконном пересечении российской границы. 3 октября их задержала региональная ФСБ в связи с нарушением госграницы России.

Двум задержанным украинским пограничникам предъявили обвинение в незаконном пересечении российской границы, об этом TVC.ru сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Ранее в отношении военнослужащих было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении России.

3 октября в Сумской области Украины пропали двое пограничников во время мониторинга границы с Россией. Позднее Россия заявила об их задержании, поскольку они нарушили госграницу России. Региональная ФСБ согласилась на погранично-представительную встречу с целью разобраться, что произошло на границе.

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